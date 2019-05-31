2019-05-31T09:36:51+03:00
Общество

Из-под земли достанут: должник прятался от приставов в могиле

Мужчина притворился мертвым на кладбище
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине грозит уголовное наказание.Мужчине грозит уголовное наказание.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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На какие только ухищрения не идут должники, чтобы не платить. Кто-то меняет фамилию, кто-то уезжает в другой город. Житель Астрахани нашел другой весьма оригинальный способ укрыться от судебных приставов.

Мужчина задолжал по алиментам 200 тысяч рублей. После развода он оказался содержать ребенка. Считал, что экс-супруга потратит все на себя. А делиться заработанными тяжким трудом деньгами он не хотел. Зарплата доставалась ему не просто. Он рыл могилы на одном из астраханских кладбищ. Когда судебный пристав-исполнитель пришел к нему на работу. Астраханец издали увидел непрошенного гостя. Он решил воспользоваться служебным положением. Запрыгнул в свежевырытую им могилу и притворился мертвым. Сложил руки на груди, прикрыл глаза - вдруг визитер побоится трупа.

Но сотрудник ФССП был тертым калачом, его мертвяками испугать было невозможно. Поэтому он подобно некроманту из фантастических книг произнес: «Восстань!» и имя фамилию отчество должника. Тот такой силе сопротивляться не смог. Вылез из ямы и дал объяснения приставам.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело за неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»

ИСТОЧНИК KP.RU

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