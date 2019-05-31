Пограничники спасают волжских осетров от браконьерских сетей
Браконьерством в Астрахани зарабатывают сотни и сотни рыбаков. Они ставят сети, чтобы идущий на нерест осетр, смог стать для них быстрой добычей. Пограничное управление ФСБ в это время года устраивает большое траление на основных каналах, по которым проходит это большая рыба. Сотрудники вылавливают сети, лишая бракуш не только добычи, но и дорогих орудий лова.
Только с начала мая пограничники вытралили более 100 сетей общей длиной более 3 тысяч метров. А осетры, севрюги, стерляди получили долгожданную свободу. Каждую рыбку отпускают обратно в воду.
Астраханских осетров вызволяют из браконтерских сетей.
К примеру, на Волго-Каспийском судоходном канале нашли 20 ставных сетей, больше 50 снастей с 5 тысячами крючьев.
Браконьеры за своими сетями, конечно, не пришли. Но каждый такой рейд наносит рыбакам значительный ущерб. Ведь снасти стоят дорого. Многие после работы пограничников на время уходят с реки.
ИСТОЧНИК KP.RU