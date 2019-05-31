Пограничники спасают волжских осетров от браконьерских сетей

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-31T09:13:10+03:00

Они тралят территории, чтобы освободить для них путь

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Браконьерством в Астрахани зарабатывают сотни и сотни рыбаков. Они ставят сети, чтобы идущий на нерест осетр, смог стать для них быстрой добычей. Пограничное управление ФСБ в это время года устраивает большое траление на основных каналах, по которым проходит это большая рыба. Сотрудники вылавливают сети, лишая бракуш не только добычи, но и дорогих орудий лова.

Только с начала мая пограничники вытралили более 100 сетей общей длиной более 3 тысяч метров. А осетры, севрюги, стерляди получили долгожданную свободу. Каждую рыбку отпускают обратно в воду.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/712055" frameborder="0"></iframe> Астраханских осетров вызволяют из браконтерских сетей.

К примеру, на Волго-Каспийском судоходном канале нашли 20 ставных сетей, больше 50 снастей с 5 тысячами крючьев.

Браконьеры за своими сетями, конечно, не пришли. Но каждый такой рейд наносит рыбакам значительный ущерб. Ведь снасти стоят дорого. Многие после работы пограничников на время уходят с реки.

ИСТОЧНИК KP.RU