2019-05-31T08:49:28+03:00
Происшествия

В Волгограде фура подрезала легковушку и устроила ДТП из пяти машин

С места ЧП дальнобойщик скрылся, но его поймали
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавшую доставили в больницу.Пострадавшую доставили в больницу.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Большая авария в Красноармейском районе произошла после рабочего дня около 7 часов вечера. 59-летний дальнобойщик на «ДАФе» с полуприцепом ехал по Лазоревой со стороны Кировского района. При перестроении в соседний ряд мужчина не убедился в безопасности маневра и не уступил дорогу женщине на «десятке». От удара легковушку вынесло на разделительное ограждение. Осколки от решетки угодили в «Ниссан Премьера», который проезжал мимо. 50-летняя женщина пыталась удержать машину, но она все равно врезалась в «Хендай». А «Хендай» вписался в «Мерседес Бенс 416» под управлением 50-летнего мужчины.

Дальнобойщик видел, какое массовое ДТП он устроил на дороге, но даже не остановился. Очевидцы и участники аварии вызвали полицейских и медиков. Помощь последних потребовалась 38-летней даме из ВАЗа. Номера грузовика тут же передали всем постам. Вскоре его остановили на трассе «Ростов-Волгоград-Астрахань» и доставили в отдела полиции.

- Сейчас во всех обстоятельствах ЧПразбираются инспекторы ГИБДД, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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