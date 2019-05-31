2019-05-31T08:41:44+03:00
Происшествия

В аварии на 7-й Гвардейской пострадали два человека

А в Ворошиловском районе мусоровоз переехал бабушку
Екатерина МАЛИНИНА
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Из-за аварии образовалась большая пробка.Из-за аварии образовалась большая пробка.
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Утро в Волгограде выдалось аварийным. То ли жара так действует на водителей, то ли виновата обычная невнимательность.

Около 8 утра на перекрестке 7-й Гвардейской и проспекта Ленина столкнулись две "Ниссан Альмеры". 43-летний водитель при повороте налево не уступил дорогу 30-летней волгоградке. Обе машины сильно пострадали, как и люди, которые находились внутри. обоих без сознания увезли на «скорой» в больницу.

У обоих пострадавших сотрясение головного мозга, у девушку сломана рука, сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах происшествия, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

Из-за ДТП образовался большой затор. В это время проспект и так обычно загружен, после аварии движение было парализовано.

Спустя полчаса на пересечении улиц Калинина и Циолковского мусоровоз сбил пожилую женщину. Водитель Камаза зацепил пенсионерку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Женщина упала и грузовик переехал ей руку, когда решил сдать задним ходом. Сейчас на месте работает полиция. Выясняют, почему водитель не снизил скорость на «зебре» и как не заметила человека. По данным волгоградской полиции, женщина находится в тяжелом состоянии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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