2019-05-30T22:11:09+03:00
Спорт

«Токио 2020 ждет!»: Елена Исинбаева замахнулась еще на одну Олимпиаду

На этот раз спортсменка решила попробовать свои силы в стрельбе
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички в соцсети Елены Исинбаевой.Фото с личной странички в соцсети Елены Исинбаевой.
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Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не перестает удивлять своих поклонников. Например, сегодня в своем инстаграмме она опубликовала видео с подписью «Токио 2020 ждет!». Конечно же речь идет 32-х летних Олимпийских играх, которые пройдут в 2020 году в столице Японии. Неужели Елена решила вернуться в большой спорт?

Безусловно, Исинбаева даже после рождения второго ребенка способна дать фору молодым спортсменам и находится в прекрасной физической форме (что регулярно демонстрирует на своей страничке в соцсети). Но эта запись скорее шуточная. Потому что на видео Елена не прыгает с шестоа, а стреляет по тарелочкам. Да еще как! В «яблочко» по самой сложной движущейся мишени.

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Елена Исинбаева: Токио 2020 ждёт!!!
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«Чемпионка во всем!», «Браво Елена Гаджиевна!», - комментируют видео фанаты чемпионки.

«Я вдруг поняла, что люблю оружие. А вот любит ли оно меня, вопрос?», - подписала спортсменка еще одно свое фото с пистолетом в руках, сосредоточенная на мишени в стрелковом комплексе.

Многие поклонники заметили, что Елена в этом амплуа очень похожа на Уму Турман. И новое увлечение своего кумира, конечно же, оценили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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