На полигоне под Волгоградом испытывали новый военный тягач - самый мощный в мире

СЕГОДНЯ 20:29 2019-05-30T20:29:21+03:00

Эта машина может эвакуировать технику массой до 30 тонн

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На полигоне Прудбой, который находится в Волгоградской области, впервые продемонстрировали на что способен новейший военный тягач. Эта чудо-машина носит аббревиатуру КЭТ-Л1. Выполнен тягач на базе шасси КаМАЗ-6560-1345-022 и позволяет эвакуировать технику массой до 30 тонн с максимальным усилием вытаскивания до 80 тонн.

- Первый экземпляр этого тягача уже готовится к проведению государственных испытаний и поступит на вооружение ВС РФ в следующем году, - сообщают «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Цитируя представителей завода в ЮВО уточняют, что два тягача КЭТ-Л1 способны поставить на колеса пусковую установку комплекса «Ярс». На данный момент новая машина – один из самых мощных тягачей своего класса в мире.

Напомним, в июне на полигоне Прудбой впервые пройдет выставка современное военной техники и вооружения ЮВО. Причем технику не просто покажут, а еще и продемонстрируют ее способности в действии.

ИСТОЧНИК KP.RU