Волгоградские депутаты хотят запретить продажу энергетиков детям

СЕГОДНЯ 20:17 2019-05-30T20:17:10+03:00

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На заседании комитета ЮРПА по социальной политике, труду и здравоохранению волгоградские депутаты выступили с предложением ужесточить правила продажи энергетических напитков. В частности, запретить их продавать детям. По словам председателя регионального профильного комитета Татьяны Бухтиной, наши дети пьют энергетики в больших количествах, а это опасно для их здоровья.

- По экспертным оценкам, 8 из 10 детей в возрасте 13-17 лет хотя бы однажды пробовали энергетические напитки, а каждый третий употребляет их регулярно. А регулярное потребление энергетиков формирует у подростков зависимость, а также может приводить к обострению сердечно-сосудистых и психических заболеваний, - приводит доводы Бухтина.

Волгоградские депутаты настаивают на введении ограничения в России розничной продажи энергетиков несовершеннолетним, а также определить места продажи, где реализация таких напитков будет запрещена. Например, в образовательных, культурных, спортивных организациях, в местах проведения массовых мероприятий с участием подростков и молодежи. Соответствующее предложение направят парламентариям Государственной Думы и членам Совета Федерации ФС РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU