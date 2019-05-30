В Волгоградском онкодиспансере пройдет День женского здоровья

СЕГОДНЯ 17:31 2019-05-30T17:31:52+03:00

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1 июня на базе Волгоградского областного онкологического диспансера и в его филиалах - Урюпинском, Михайловском, Камышинском и Волжском - пройдет День женского здоровья. Любая женщина сможет бесплатно пройти осмотр врача онколога-гинеколога, сделать УЗИ (по показаниям врачей) получить необходимые консультации по состоянию здоровья и задать интересующие вопросы у специалиста. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облздраве.

Уже полтора месяца в онкодиспансере проводят цикл мероприятий по исключению онкологических заболеваний различного профиля под названием «Марафон здоровья». С 13 апреля по 15 июня запланированы были 8 дней для профосмотров. Уже прошли дни здоровья головы и шеи, легких, мужского здоровья. Свое здоровье в рамках акции успели уже проверить более 200 человек, у десяти из которых выявили подозрение на злокачественные новообразования, этих пациентов направили на уточняющую диагностику.

ВАЖНО!

Записаться на участие в акции и получить дополнительную информацию можно по телефону контактного центра ГБУЗ «ВОКОД» г. Волгоград:8 (8442) 609-608.

Предварительная запись на прием:

к специалистам Волжского филиала по телефону: 8 (905) 397-36-77

к специалистам Камышинского филиала по телефону:8 (8445) 790479

к специалистам Михайловского филиала по телефону: 8 (84463) 27690

к специалистам Урюпинского филиала по телефону: 8 (84442) 44150

ИСТОЧНИК KP.RU