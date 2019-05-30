В День города в Волгограде устроят конкурс «Царицынский фасон»

СЕГОДНЯ 17:00 2019-05-30T17:00:34+03:00

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К 430-му дню рождения Царицына – Сталинграда – Волгограда для горожан впервые запускают конкурс «Царицынский фасон». Предусмотрели в нем две номинации: реконструкция исторического, народного и национального костюма конца ХIХ - начала ХХ века, а также современная его интерпретация. Заявки принимают с 1 июня по 25 августа 2019 года. Так что волгоградцам пора шить костюмы. Лучшие наряды покажут на «Царицынском променаде» 1 сентября вовремя празднования Дня города. Тогда же и выберут победителей.

Участником конкурса «Царицынский фасон» может стать любой житель города от 14 лет и старше. Заявку можно оставить в «Волгоградконцерте» (улица Чуйкова, 4а) или отправить на электронный адрес zayvkakonkurs_2019@mail.ru. В ней должны быть не только ваши данные, но и фотография уже готового костюма или его эскиз. Форма заявки - на сайте. Работ может быть и несколько.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, цель конкурса - пробудить интерес к культурному наследию старого Царицына. Кроме того, в летние выходные на верхней террасе набережной будут проходить отборочные туры фестивалей «Уличный артист», «Ожившие скульптуры», конкурса чтецов и авторской песни. Их участников мы тоже увидим в День города.

ИСТОЧНИК KP.RU