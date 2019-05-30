«Залатайте дыры»: в Астрахани Пелагея пела под дождем с протекающей крыши

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-30T15:59:20+03:00

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Астраханский Дворец Культуры «Аркадия» вдруг «прославился» на всю страну. К сожалению, не красотой или шедевральной постановкой, а… своим жалким состоянием. Прямо во время концерта Пелагеи в ДК под дождем стала протекать крыша, и вода хлынула на сцену как раз на знаменитую гостью.

pelageya_insta В Астрахани концерт Пелагеи прошел под дождем с протекающей крыши ДК

«Дорогие друзья, я не знаю как у вас, а на меня здесь льет дождь. И подо мной уже лужа», - смеясь сквозь дождливые слезы, заявила певица со сцены АДК.

При этом, надо отдать должное певице, она не бросилась со сцены наутек. И даже допела песню до конца под проливным дождем. А когда гитарист группы предложил Пелагее передвинуть микрофон в другое место, она лишь отшутилась: «Ну дождик и дождик, у меня есть кокошник».

Но оскомина осталась.

«Прошедшие гастроли не обошлись без курьезов. Астраханский Дворец Культуры «Аркадия» оказался… летним музыкальным театром. На видео — фрагмент концерта. Интересно, когда мы приедем туда в следующий раз, залатают дыры? «Муниципальное бюджетное учреждение культуры» все-таки. Звучит серьезно», - с ироничной издевкой подписала Пелагея в своем инстаграме видео, как на нее льется с крыши дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU