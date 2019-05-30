«Зенит» привезет в Волгоград «Большой фестиваль футбола»

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-30T15:30:18+03:00

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Летом по городам России прокатится чемпионская футбольная волна: в семи городах пройдет «Большой фестиваль футбола». И Волгоград в этом списке!

Проводит этот мега-проект «Зенит» и «Газпромбанк».

Что нас ждет?

Во-первых, готовят более 30 детских и семейных аттракционов, мастер-классы, фристайл, чемпионат по настольному футболу и PES 2019, и вообще массу конкурсов с приятными подарками и сюрпризами.

- Также в программе - суперконкурс: участникам предоставят возможность преодолеть полосу препятствий быстрее игрока «Зенита». Среди тех, котму это удастся, разыграют главный приз - уик-энд в Петербурге с посещением матча этой команды на «Газпром Арене», - сообщают организаторы фестиваля.

Во-вторых, «Зенит» привезет в Волгоград Кубок чемпионов Российской Премьер-лиги, который он завоевал уже в пятый раз. Кстати, сфотографироваться с этим трофеем сможет каждый, для этого на «Волгоград Арене» устроят специальную фотозону.

Ну, и в-третьих, «Зенит» устроит в Волгограде просмотр юных талантливых футболистов в возрасте от 8 до 12 лет. Лучших пригласят на тренировочные сборы в клубную Академию с 29 июля по 11 августа. Перелет, обучение, проживание и культурно-развлекательную программу оплатит Газпромбанк. Футбольный фестиваль пройдет в Волгограде 13 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU