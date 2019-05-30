Двух астраханских таможенников отправили в колонию за взятки

СЕГОДНЯ 15:06 2019-05-30T15:06:09+03:00

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На сотрудниках таможенной службы лежит большая ответственность, потому и наказание за их нарушения суровые. Так, двух инспекторов Астраханской таможни - 48-летнего Романа Тютюнова и 37-летнего Ивана Попова отправили в колонию строгого режима каждого. Кроме того, они не смогут занимать должности на госслужбе. А все из-за того, что попались на взятке.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации, к инспекторам с предложением «сотрудничества» обратился представителя ООО «Восток». Он предложил договориться, чтоб его товар беспрепятственно и без проверки пропустили через таможенную границу. И инспекторы согласились. Как установили следователи, за свои «услуги» они получили 52 тысячи рублей.

Таможенников признали виновными в получении взятки и дали им по 4 года 6 месяцев «строгача» каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU