2019-05-30T15:06:09+03:00
Происшествия

Двух астраханских таможенников отправили в колонию за взятки

Инспекторы помогли бизнесмену бесконтрольно провезти товар в Россию
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На сотрудниках таможенной службы лежит большая ответственность, потому и наказание за их нарушения суровые. Так, двух инспекторов Астраханской таможни - 48-летнего Романа Тютюнова и 37-летнего Ивана Попова отправили в колонию строгого режима каждого. Кроме того, они не смогут занимать должности на госслужбе. А все из-за того, что попались на взятке.

Как рассказали «КП-Волгоград» в Южном следственном управлении на транспорте Следственного Комитета Российской Федерации, к инспекторам с предложением «сотрудничества» обратился представителя ООО «Восток». Он предложил договориться, чтоб его товар беспрепятственно и без проверки пропустили через таможенную границу. И инспекторы согласились. Как установили следователи, за свои «услуги» они получили 52 тысячи рублей.

Таможенников признали виновными в получении взятки и дали им по 4 года 6 месяцев «строгача» каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На полигоне под Волгоградом впервые пройдет выставка военной техники
В Волгограде директор детского центра не платила подчиненным заплату
На волгоградку оформили кредит, пока она разговаривала по телефону
Волгоградский «Ротор» покидают семь игроков
Волжан просят закрыть окна, пока в парках травят вредителей
В Храм всех святых на Мамаевом кургане привезут икону Спаса Неруктворного
Пенсионеру вернули квартиру, которую сын забрал у него хитростью во время болезни
Городищенские женщины помогали иностранцам пропиской
Москвича признали виновным в убийстве во время рыбалки в Астрахани
Астраханец помогал деньгами боевикам
Волгоградец сбил велосипедистку на сельской дороге и сбежал
В обрушившемся доме на юге Волгограда разобрали завалы
В Волжском спустили на воду танкер «Марлин»
За лето подработать на волгоградских предприятиях смогут 5,5 тысяч подростков
Астраханец сжег подругу из ревности и получил 9 лет колонии
Волгоградстат: средняя зарплата у волгоградца - более 30 тысяч рублей
В Волгограде обвиняют «деятеля искусства», что он в течение 11 лет насиловал дочь
В Астрахани два полицейских «опера» пытали электрошокером бизнесмена
В Волжском поймали еще двух телефонных мошенников
Волгоградцев просят помочь в розыске школьницы из Майкопа
Под Волгоградом оштрафовали маслосыркомбинат за облезлые стены
Центральный рынок Волгограда стал одним из лучших в России
В Волжском водитель внедорожника сбил дачника и сбежал
Двух волгоградских депутатов, забывших отчитаться о доходах, лишили полномочий