На полигоне под Волгоградом впервые пройдет выставка военной техники

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-30T14:54:56+03:00

Изменить размер текста: A A

На полигоне Прудбой впервые пройдет выставка современной техники и вооружения Южного военного округа (ЮВО).

- Здесь можно будет увидеть 45 единиц боевой и специальной техники, новейшее перспективное оружие, в том числе: танк Т-90А, боевую машину пехоты третьего поколения, 152-мм самоходную артиллерийскую гаубицу «Мста-С», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Буратино», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и другое, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Выставка пройдет в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».

- Всю эту технику гости смогут увидеть и в действии. Будут разыграны пять эпизодов военных действий: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненого, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов, - сообщают в ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU