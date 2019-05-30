2019-05-30T14:54:56+03:00
Политика

На полигоне под Волгоградом впервые пройдет выставка военной техники

Боевые машины покажут в действии, а вертолетчики продемонстрируют фигуры высшего пилотажа
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Гости выставки увидят представленную технику в действии на поле боя. Фото пресс-службы ЮВО.Гости выставки увидят представленную технику в действии на поле боя. Фото пресс-службы ЮВО.
Изменить размер текста:

На полигоне Прудбой впервые пройдет выставка современной техники и вооружения Южного военного округа (ЮВО).

- Здесь можно будет увидеть 45 единиц боевой и специальной техники, новейшее перспективное оружие, в том числе: танк Т-90А, боевую машину пехоты третьего поколения, 152-мм самоходную артиллерийскую гаубицу «Мста-С», реактивную систему залпового огня «Торнадо-Г», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска-М1», тяжелую огнеметную систему (ТОС) «Буратино», бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и другое, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа.

Выставка пройдет в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2019».

- Всю эту технику гости смогут увидеть и в действии. Будут разыграны пять эпизодов военных действий: с высадкой аэромобильных групп на вертолетах, захватом пленного, эвакуацией раненого, действиями штурмовых групп, мотострелковых и танковых взводов, а также демонстрацией фигур высшего пилотажа экипажами вертолетов, - сообщают в ЮВО.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Зенит» привезет в Волгоград «Большой фестиваль футбола»
Двух астраханских таможенников отправили в колонию за взятки
В Волгограде директор детского центра не платила подчиненным заплату
На волгоградку оформили кредит, пока она разговаривала по телефону
Волгоградский «Ротор» покидают семь игроков
Волжан просят закрыть окна, пока в парках травят вредителей
В Храм всех святых на Мамаевом кургане привезут икону Спаса Неруктворного
Пенсионеру вернули квартиру, которую сын забрал у него хитростью во время болезни
Городищенские женщины помогали иностранцам пропиской
Москвича признали виновным в убийстве во время рыбалки в Астрахани
Астраханец помогал деньгами боевикам
Волгоградец сбил велосипедистку на сельской дороге и сбежал
В обрушившемся доме на юге Волгограда разобрали завалы
В Волжском спустили на воду танкер «Марлин»
За лето подработать на волгоградских предприятиях смогут 5,5 тысяч подростков
Астраханец сжег подругу из ревности и получил 9 лет колонии
Волгоградстат: средняя зарплата у волгоградца - более 30 тысяч рублей
В Волгограде обвиняют «деятеля искусства», что он в течение 11 лет насиловал дочь
В Астрахани два полицейских «опера» пытали электрошокером бизнесмена
В Волжском поймали еще двух телефонных мошенников
Волгоградцев просят помочь в розыске школьницы из Майкопа
Под Волгоградом оштрафовали маслосыркомбинат за облезлые стены
Центральный рынок Волгограда стал одним из лучших в России
В Волжском водитель внедорожника сбил дачника и сбежал
Двух волгоградских депутатов, забывших отчитаться о доходах, лишили полномочий