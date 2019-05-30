В Волгограде директор детского центра не платила подчиненным заплату

СЕГОДНЯ 14:23 2019-05-30T14:23:11+03:00

Когда сумма долга перевалила за 200 тысяч рублей на руководителя завели уголовное дело

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Детский центр, расположенный в Ворошиловском районе Волгограда, - не самое бедное предприятие. Сюда приходят семьи с детьми и каждая оставляет здесь «энную» сумму за качели-карусели. А, между тем, сотрудники этого центра по несколько месяцев сидели без зарплаты. Иногда получали частями и с опозданием. Поначалу терпели и ждали перемен, потом не выдержали и обратились в правоохранительные органы.

Как показала прокурорская проверка, в разные периоды 2017 и 2018 годов как минимум четверым сотрудникам директор детского развлекательного центра не платил заработную плату. Сумма задолженности уже перевалила за 200 тысяч рублей.

- Как выяснилось, «экономил» деньги директор даже на выплатах, причитающихся его подчиненной, которая находится в отпуске по уходу за ребенком, - рассказывают «КП-Волгоград в СУ СК по региону, где на нерадивого руководителя завели уголовное дело по статье «невыплата заработной платы».

При этом деньги центр получал регулярно в виде налички от клиентов, а вся выручка хранилась в кассе.

- Следователи собрали достаточно фактов, доказывающих вину директора, и направили дело в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, - сообщают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU