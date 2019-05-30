На волгоградку оформили кредит, пока она разговаривала по телефону

СЕГОДНЯ 14:20 2019-05-30T14:20:34+03:00

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54-летняя жительница города Николаевска была завсегдатаем интернет-бирж. Что-то выигрывала, что-то проигрывала. После очередных убытков дама решила завязать. Но ей на телефон позвонил мужчина, представился представителем интернет-торгов. Мол, они хотят дать ей возможность вернуть свои деньги. Для этого нужно всего-то указать паспортные данные и данные банковской карты. Волгоградка поверила звонившему и сообщила все, что он просил. Почти сразу же с ее карты исчезли 11 тысяч рублей, а вскоре она узнала, что на ее фамилию оформили кредит 45 тысяч рублей. Она тут же отправилась в полицию с заявлением.

Сейчас по факту мошенничества возбудили уголовное дело. Полицейские разыскивают преступников.

В этот же день жертвой аферистов стали еще несколько человек. пенсионерка из Кировского района перевела 50 тысяч за «защиту» банковской карты от преступников, а в Волжском 82-летняя бабушка отдала 25 тысяч рублей за свободу внука, попавшего в ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU