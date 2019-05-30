Волгоградский «Ротор» покидают семь игроков

СЕГОДНЯ 14:08 2019-05-30T14:11:34+03:00

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Пока футболисты «Ротора» отдыхают после тяжелого сезона, руководство клуба с наставниками пересматривают состав команды. Межсезонье - основное время для трансферов, поэтому ожидаемо, что в составе сине-голубых произойдут некоторые изменения. Появилась информация, что клуб покинут как минимум семь игроков. Как сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники, в следующем сезоне мы не увидим в «Роторе» Евгения Макеева и защитника Кирилла Малярова, а также полузащитников Романа Воробьева, Алексея Друзина и Юрия Завезена. Покинут клуб вероятнее всего и два голкипера - Александр Фильцов и Михаил Филиппов (он возвращается в родной ФК «Енисей»).

При этом 15 футболистов основного состава уже продлили контракты с «Ротором» на следующий сезон. Появился уже и один новичок - подписали контракт с воспитанником волгоградской футбольной школы полузащитником Олегом Алейником (игрок молодой, но перспективный, он уже играл за «Кубань» и «СКА-Хабаровск»).

Что касается наставников, то вероятнее всего Павел Могилевский так и останется в роли старшего тренера, так как лицензию Pro он так и не получил. А главным тренером формально останется Менщиков.

ИСТОЧНИК KP.RU