2019-05-30T13:49:21+03:00
Общество

Волжан просят закрыть окна, пока в парках травят вредителей

Зеленые зоны города будут обрабатывать от насекомых
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Деревья обработают от вредителей.Деревья обработают от вредителей.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В ночь с четверга на пятницу в конце мая в Волжском зеленые городские зоны будут обрабатывать от вредителей. Травить собираются таких насекомых, как ильмовый листоед, который за лето полностью сжирает листья вязов. Обработку будут проводить не днем, а ночью. Хотя используемые препараты для человека и не опасны, волжан все же просят закрыть окна в своих домах на время обработки от вредителей в ночь с 30 на 31 мая 2019 года.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии Волжского, в конце месяца сотрудники комбината благоустройства будут обрабатывать деревья вдоль дороги от улицы Логинова до знака «Волжский», саму улицу Логинова, сквер и деревья на площади Строителей, а также Комсомольскую площадь и часть проспекта Ленина в границах от площади Строителей до площади Свердлова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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