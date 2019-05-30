В Храм всех святых на Мамаевом кургане привезут икону Спаса Неруктворного

СЕГОДНЯ 11:27 2019-05-30T11:28:00+03:00

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Икона Спаса Нерукотворного считается главной иконой Вооруженных сил в России. Ее берут с собой солдаты, участвующие в горячих точках, ей молятся матери о здоровье своих детей. На следующей неделе икону привезут в Волгоград в Храм всех святых на Мамаевом кургане. Священная реликвия будет находится там с 4 по 14 июня. 4 июня состоится торжественный молебен перед иконой. На него приглашают военнослужащих Волгоградского гарнизона, их родных и всех жителей Волгограда.

- Спас нерукотворный – это каноническое изображение Святлого лика Христа. По легендам он появился на куске материи, который передал Иисус слуге царя Авгаря 5. Вместе со Спасителем на иконе есть образы Пречистой Божией Матери Казанской, Владимирской, Смоленской и Тихвинской, размещённые на художественных рельефах. В ковчеге, которые прибудет вместе с иконой, есть частицы покровителей великомученика Георгия Победоносца, апостола Андрея Первозванного, святителя Николая Чудотворца, преподобного Сергия Радонежского, великомученицы Варвары, апостола Петра, великомученика Пантелеимона Целителя, а также праведного воина Федора Ушакова, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Изображение помещено в бронзовый складень, его весь более 100 килограммов.

ИСТОЧНИК KP.RU