2019-05-30T11:01:16+03:00
Общество

Пенсионеру вернули квартиру, которую сын забрал у него хитростью во время болезни

Родственник воспользовался беспомощным состоянием старика
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд встал на сторону обманутого пенсионера.Суд встал на сторону обманутого пенсионера.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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К сожалению, не всегда к старости человек получает от любимых детей стакан воды. Слишком часто бывает наоборот, сыновья и дочери готовы забрать последнее у своих родителей. В Волжском суд сумел вернуть квартиру инвалиду, которую пытался забрать себе его сын.

Пенсионер попал в больницу с инсультом. Сын приходил и навещал старика. Во время одного из визитов он предложил отцу переписать на его подругу однушку, в которой старик жил. А взамен он обещал заботиться о нем. Пожилой мужчина решил, что без сторонней помощи после лечения ему не обойтись, поэтому подписал подготовленные сыном документы о продаже жилья за полтора миллиона рублей. Он вернулся в свою квартиру, но сына с невесткой у себя так и не увидел, как и полутора миллионов рублей. Волжанин пытался уговорить сына вернуть квартиру – пенсионеру страшно было остаться на улице. Но родственник категорически отказался. Тогда инвалид принес исковое заявление в суд.

Как сообщили "КП-Волгоград" в Волгоградском областном суде, поначалу родственник уверял, что об отце заботился и деньги ему дал. Но слова его не нашли подтверждения. Суд Волжского встал на сторону старика. Сделку признали недействительной. Теперь волжанин может быть спокоен, на улицу его никто не выгонит.

ИСТОЧНИК KP.RU

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