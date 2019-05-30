Городищенские женщины помогали иностранцам пропиской

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-30T10:26:14+03:00

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Волгорадские женщины отличаются добросердечием с толикой меркантильности. Может быть поэтому, на помощь несчастным мигрантам, нуждающимся в регистрации, приходят именно дамы. Очередную фиктивную прописку обнаружили в Городищенском районе. Причем помогли гражданам из стран бывшего СССР сразу две волгоградки.

49-летняя жительница Городищенского района прописала восьмерых узбеков в своем дачном домике. За это мигранты ей заплатили. По подобной же схеме действовала жительница хутора Грачи. Она устроила у себя 11 рабочих, которые приехали трудиться на местных полях. Правда, ни один из них после передачи денег в доме у пенсионерки не появлялся.

- Мигрантам предстоит выдворение на родину, ну а дамам – уголовное наказание. Строгий суд может наказать их на три года тюрьмы, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU