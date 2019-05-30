Москвича признали виновным в убийстве во время рыбалки в Астрахани

СЕГОДНЯ 09:42 2019-05-30T09:42:54+03:00

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ЧП произошло в конце апреля 2018 года. Двое москвичей приехали отдыхать на турбазу в Лиманский район. Мужчины решили испытать удачу во время рыбалки. За деньги они наняли егеря, с которым и отправились за рыбкой. Но вернулись мужчины вдвоем, без проводника. Они утверждали, что астраханец напился и утонул. Но экспертиза показала, что перед тем, как жертва оказалась в воде, ее сильно избили.

Сначала столичный житель отрицал свою вину и пытался доказать, что егерь сам виноват в гибели. Но следователям удалось разговорить подозреваемого. В злосчастный вечер они все втроем сидели на берегу. Согревались алкоголем, говорили за жизнь. Астраханец стал выговаривать москвичам за их хорошую жизнь, те обозвали провинциалов лузерами. Словесная ссора быстро переросла в драку. Во время нее житель Москвы избил пожилого мужчину и столкнул соперника в воду. Тот не смог подняться и задохнулся в реке.

Суд присяжных признал мужчину виновным в преднамеренном убийстве. Суду предстоит вынести приговор.

ИСТОЧНИК KP.RU