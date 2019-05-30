2019-05-30T08:59:38+03:00
Происшествия

Астраханец помогал деньгами боевикам

Он перевел 29 тысяч другу в Сирии
Екатерина МАЛИНИНА
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Он перевел другу 29 тысяч рублей.Он перевел другу 29 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Война в Сирии только по картам далеко. К сожалению, на территории России есть те, кто поддерживает сторонников запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Немало их и в Астрахани. Кто-то отправляется туда воевать на стороне боевиков, кто-то помогает им деньгами. Последнее тоже является серьезным преступлением и грозит уголовным сроком.

В очередной раз на скамье подсудимых окажется житель Астрахани. На этот раз его подозревают в финансировании терроризма. Он перевел другу в Сирию 29 тысяч рублей. Причем этот факт выявили при расследовании другого уголовного дела в отношении него. Он в апреле 2017 года напал на сотрудников ДПС, также не сообщил об экстремистской деятельности еще одного знакомого.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства преступления. Расследование находится на особом контроле руководителя СУ СК России по Астраханской области Ибрагима Могушкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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