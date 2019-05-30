2019-05-30T08:46:14+03:00
Происшествия

Волгоградец сбил велосипедистку на сельской дороге и сбежал

Мужчину задержали у себя дома
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщину увезли на "скорой" в больницу.Женщину увезли на "скорой" в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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К сожалению, статистика аварий с участием велосипедистов год от года не уменьшается. Под колеса попадают и дети и взрослые. Очередной жертвой машины стала 42-летняя жительница хутора Солонцовский Алексеевского района. Женщина уже ближе к полуночи возвращалась домой на велосипеде. Она видела приближающееся авто, но решила, что водитель ее объедет, ведь двигалась она по краю дороги. Но лихач сбил волгоградку и вместо того, чтобы оказать помощь, уехал.

На скрип тормозов и крики пострадавшей сбежались жители окрестных домов. Они и вызвали скорую помощь. Медики отвезли женщину в больницу с травмами. Ей предстоит долгое лечение.

А номер и марку машины волгоградка запомнила, так что нарушителя нашли через несколько часов. Наряд ДПС задержал его дома. Сначала мужчина все отрицал, но следы на его «Дэу Нексии» остались.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ЧП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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