В обрушившемся доме на юге Волгограда разобрали завалы

СЕГОДНЯ 19:42 2019-05-29T21:35:29+03:00

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Спустя сутки после частичного обрушения дома №8 на улице Олимпийской в Красноармейском районе Волгограда в здании разобрали завалы. Обломки обвалившегося старого дымохода, потолка и стен вывезли. Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации города, заделали рабочие и образовавшуюся дыру в крыше. Правда, жильцам ветхой двухэтажки от этого не легче. Люди боятся, что завтра дом вновь может рухнуть им на головы. Но власти успокаивают – угрозы жизни жильцов нет. А обитатели двух пострадавших квартир могут пока разместиться во временном жилье.

- Работы выполнены под контролем администрации района. Угрозы обрушения нет. Конструктивные элементы здания не пострадали, - уверяют в мэрии.

ghest_vlg В Волгограде рухнула стена в многоэтажном доме

Напомним, 28 мая в старом доме 1953 года постройки обрушился старый дымоход, который уже много лет после подключения центрального отопления здесь не использовали. Шахта проходила внутри межкомнатной стены через две квартиры. Обломками штукатурки и кирпичей завалило кухни, санузлы и комнаты. Как открытая рана зияла дыра в крыше. Никто из жильцов не пострадал.

В Волгоградской области на данный момент более 450 аварийных домов. В мае регион получил первый аванс в 176 миллионов рублей на расселение домов, которые признаны аварийными и ветхими с 1 января 2012 до 1 января 2017 года. В очереди жильцы 318 развалюх. Первыми в 2019 году новые квартиры получат обитатели шести домов в Кировском, Красноармейском и Тракторозаводском районах Волгограда. Домов на Олимпийской среди них нет.

ИСТОЧНИК KP.RU