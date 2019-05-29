В Волжском спустили на воду танкер «Марлин»

СЕГОДНЯ 17:10 2019-05-29T17:10:50+03:00

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На Волжском судостроительно-судоремонтном заводе 29 мая торжественно спустили на воду химический танкер класса «река-море» водоизмещением семь тысяч тонн под названием «Марлин». По давней традиции о борт нового судна разбили бутылку шампанского. Заказчиком стала компания «Тринити шиппинг» из Санкт-Петербурга. Стоимость контракта - более 700 миллионов рублей. Перевозить судно длиной 140 метров одновременно сможет шесть видов грузов от нефти до химии. До этого таких больших танкеров в Волжском не строили. К тому же часть компонентов сделали из композиционных материалов. После двух месяцев швартовых и ходовых испытаний уже этим летом «Марлин» может выйти в свой первый рейс.

Как подчеркнула генеральный директор группы компаний «Вега» Елена Майер, это первый танкер, который на волжском заводе построили «под ключ». Такие здесь не выпускали даже в советские времена.

- Мы гордимся тем, что в регионе выпускают импортозамещающую продукцию, которая востребована не только в Волгоградской области и в России, но и за рубежом. Это только первый шаг, - отметил на церемонии вице-губернатор Роман Беков.

ТТХ

Танкер «Марлин» - самоходное наливное судно проекта №371 заложено 17 июня 2010 года, спущено на воду 29 мая 2019 года.

Длина - 139,95 м, ширина - 16,6 м, высота борта - 6,0 м, скорость - до 12 узлов.

Может принять на борт до 4410 тонн нефти и химически опасных грузов на реке и в полтора раза больше для перевозки по морю. Способен круглый год работать в морских районах (R2), в том числе вокруг Европы.

ИСТОЧНИК KP.RU