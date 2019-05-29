За лето подработать на волгоградских предприятиях смогут 5,5 тысяч подростков
Многие подростки на летних каникулах стремятся найти подработку. И это похвально. Вот только где ж найти работодателя, готового взять к себе на несколько месяцев несовершеннолетнего? А найти их можно на специальных ярмарках. Сегодня такая встреча, например, прошла в Волжском политехническом техникуме.
В администрации области уверяют, что власти способствуют созданию временных рабочих мест для подростков на лето. На данный момент уже открыты более 700 вакансий, правда, свободными остались всего 337.
- Школьников ждут ТОСы, многофункциональные центры, учреждения образования и культуры, спортивные базы. Список будет пополняться, а спектр направлений расширяться — в общей сложности в ближайшие три месяца планируется трудоустроить порядка 5,5 тысячи подростков, - рассказывают «КП-Волгоград» в обладминистрации.
Напомним, что несовершеннолетним за труд во время каникул помимо заработной платы выплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета — в 2019 году она увеличена до 1,5 тысячи рублей (вместо 850 рублей в прошлые годы).
ИСТОЧНИК KP.RU