За лето подработать на волгоградских предприятиях смогут 5,5 тысяч подростков

СЕГОДНЯ 16:44 2019-05-29T16:44:17+03:00

Чаще всего подростков привлекают выполнять несложную работу с документацией или во дворах. Фото: Анна СЕМИНА

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Многие подростки на летних каникулах стремятся найти подработку. И это похвально. Вот только где ж найти работодателя, готового взять к себе на несколько месяцев несовершеннолетнего? А найти их можно на специальных ярмарках. Сегодня такая встреча, например, прошла в Волжском политехническом техникуме.

В администрации области уверяют, что власти способствуют созданию временных рабочих мест для подростков на лето. На данный момент уже открыты более 700 вакансий, правда, свободными остались всего 337.

- Школьников ждут ТОСы, многофункциональные центры, учреждения образования и культуры, спортивные базы. Список будет пополняться, а спектр направлений расширяться — в общей сложности в ближайшие три месяца планируется трудоустроить порядка 5,5 тысячи подростков, - рассказывают «КП-Волгоград» в обладминистрации.

Напомним, что несовершеннолетним за труд во время каникул помимо заработной платы выплачивается материальная поддержка из средств областного бюджета — в 2019 году она увеличена до 1,5 тысячи рублей (вместо 850 рублей в прошлые годы).

ИСТОЧНИК KP.RU