2019-05-29T16:08:39+03:00
Происшествия

Астраханец сжег подругу из ревности и получил 9 лет колонии

Обгоревшее тело нашли в степи
Екатерина МАЛИНИНА
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Суд дал пенсионеру почти десять лет колонии.Суд дал пенсионеру почти десять лет колонии.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В Астрахани вынесли приговор 67-летнему пенсионеру. С виду вполне мирный мужичок убил и сжег свою даму сердца.

Встречаться с жительницей Ахтубинска астраханец начал весной 2018 года. Но отношения оказались не такими спокойными, как можно было ожидать в их пенсионном возрасте. Мужчина дико ревновал подругу. После очередной вспышки гнева он взял канистру с бензином и отправился в гости к возлюбленной. Такому визитеру астраханка не была рада. Он насильно вывез ее за территорию города, где жестоко с ней расправился – сломал шею. Затем, чтобы скрыть труп, он облил тело бензином и сжег. Останки обнаружил пастух 3 августа.

- Следствие сумело доказать вину пенсионера. Суд вынес решение: 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима, - сообщили «КП-Волоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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