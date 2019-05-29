Волгоградстат: средняя зарплата у волгоградца - более 30 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 15:20 2019-05-29T15:20:25+03:00

И с начала года заработная плата в регионе выросла на 5,4%

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В 2019-м году волгоградцы стали жить лучше. Нет, это не шутка. Вы не заметили? В противовес вашим доводам Волгоградстат, например, приводит упрямые цифры, которые это утверждение подтверждают.

Только за первый квартал текущего года средняя зарплата у работников в Волгоградской области выросла на 5,4%. И на данный момент она составляет 30298 рублей.

Ну да, это зарплата начисленная, а не та, которую вы получаете на руки, но факт остается. Но, есть у Волгоградстата и другие цифры. Например, с учетом «взлетевших» за последний год цен на продукты и услуги, в реальности зарплата по сравнению с первым кварталом 2018-го выросла всего на 0,1%. Проще говоря, осталась практически неизменно. Рост цен «съел» рост зарплаты.

К слову, такая ситуация не только в Волгоградской области, а во всех регионах ЮФО. Только в Севастополе реальные зарплаты у людей выросли на 4,5%. Там средняя зарплата сейчас 31,5 тысяч рублей - выше, чем в Волгограде. Для сравнения, средняя зарплата в Ростове также выше - 30,8 тысяч рублей, в Краснодаре - 33,2 тысячи, в Астрахани - 32,5 тысячи рублей. А средненасичленная по стране и вовсе составляет 47020 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU