В Волгограде обвиняют «деятеля искусства», что он в течение 11 лет насиловал дочь

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-29T13:58:44+03:00

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Изнасилование – это трагедия для женщины. А представьте, что жертвой стал ребенок и продолжается это в течение 11 лет. Настоящий ад. В нем оказалась шестилетняя девочка.

Волгоградка обвинила собственного отца в сексуальном насилии. По ее словам, с 2000 года, когда ей исполнилось 6 лет, по 2010 родственник издевался над ней. Мужчина забрал сына с дочкой от матери, когда те были еще маленькие. Мальчика он не трогал, а девочку, по ее словам, насиловал постоянно. В 17 лет при первой же возможности девушка сбежала от своего отца, уехала в другой город. Через несколько лет решила наказать его за преступления.

Сам 60-летний мужчина свою вину категорически отрицает. Мол, он художник, деятель искусства, лауреат международной ассоциации «Искусство народов мира». Он бы не снизошел до такой низости. Сейчас следователи выясняют, все про личность подозреваемого. Официально он безработный. Предстоит им провести огромную работу по опросу свидетелей и поиску доказательств слов молодой женщины.

Как сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда, 13 мая Советский районный суд арестовал пенсионера на 2 месяца до 11 июля. Адвокат пытался обжаловать решение, но областной суд, изучив все материалы, не нашел причины менять вердикт районной инстанции.

ИСТОЧНИК KP.RU