2019-05-29T12:58:39+03:00
Происшествия

В Астрахани два полицейских «опера» пытали электрошокером бизнесмена

Обоих сотрудников МВД теперь будут судить
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дело одного полицейского уже передали в суд, расследование по второму еще идет.Дело одного полицейского уже передали в суд, расследование по второму еще идет.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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В астраханской полиции еще два сотрудника попались на беспределе. Только разоблачили гаишников, один из которых пьяный устроил ДТП, а второй «прикрыл» коллегу, как на скамью подсудимых отправляются еще два «оборотня в погонах». Причем в данном случае речь идет не о рядовых полицейских, а о двух (теперь уже бывших) оперуполномоченных сотрудников Центра по противодействию экстремизму УМВД России по области. Обвинения им предъявляют очень серьезные - «превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств». Только вдумайтесь: эти «опера» пытали бизнесмена электрошокером.

Подробности этой истории вскрыли сотрудники первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Астраханской области.

- Как установили следователи, 25 февраля этого года, оперуполномоченные приехали на астраханский рынок «Славянка», зашли в один из павильонов, где торговал местный бизнесмен, скрутили его, надели наручники, погрузили в свое авто и увезли в отдел полиции. Там допрос с насилием продолжился. Установлено, что мужчину не только били, но и применяли к нему электрошокер, - рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

При этом уточняют, что уголовное дело на одного из бывших полицейских выделили в отдельное производство, так как он заключил досудебное

соглашение о сотрудничестве. Сейчас его дело передали в суд. А расследование в отношении второго «опера» еще идет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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