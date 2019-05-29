В Волжском поймали еще двух телефонных мошенников

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-29T12:22:55+03:00

Если вы стали жертвой этих мошенников, обратитесь в полицию! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В Волжском задержали еще двух молодых парней - обоим по 31 году, которые вместо того, чтобы пойти работать, «разводили» доверчивых людей по телефону. Действовали по стандартной для этого вида мошенничества схеме: один звонил на случайные номера жителей Ростовской области и Краснодарского края, представлялся знакомым или родственником и рассказывал печальную историю о том, как он попал в ДТП и задержан инспекторами ГИБДД, и что ему срочно нужны деньги. Второй представлялся непосредственно гаишником, который называл номер счета для перевода денег. И ведь переводили.

-Суммы переводов варьировались от 5 до 15 тысяч рублей. А аферисты после этого тут же выбрасывали сим-карты, - говорят «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

Уже установлены десять потерпевших, но оперативники не исключают, что число жертв гораздо больше.

При обыске у волжан нашли сим-карты, телефоны, а еще отмычки для вскрытия квартир.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Мужчины уже сознались в содеянном. Сейчас они находятся под стражей. Следствие продолжается, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU