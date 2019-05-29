Волгоградцев просят помочь в розыске школьницы из Майкопа

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-29T11:55:01+03:00

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Полиция Адыгеи обращается к волгоградцам с просьбой о помощи: у них пропала 16-летняя школьница, ищут девочку по всем регионам страны.

Разыскивается Дарья Шопина 2002 года рождения. Девочка проживает в городе Майкоп. 24 мая она, как обычно сходила за занятия в майкопский «Лицей №34», а после отправилась домой. Но так туда и не дошла.

В последний раз ее видели одноклассники примерно в 11 часов 10 минут у стен лицея, расположенного по улице Первомайская, 240. Больше от нее никаких вестей.

Следователи СК по Республике Адыгея по факту безвестного исчезновения 16-летней девушки уже завели уголовное дело. Но родители верят в то, что дочь найдется.

Помогите найти пропавшую девушку! Фото майкопских правоохранителей.

Приметы «потеряшки»: рост примерно 160-170 сантиметров, среднего телосложения, глаза серо-зеленого цвета, русые волосы.

Особые приметы: под правым глазом у девочки есть родинка.

Была одета: блузка белая, сверху - темно-синяя кофта, черные брюки, а на ногах были серые кеды. С собой у девочки был цветной рюкзак и два мобильных телефона. Но они уже который день не отвечают.

- Если вам что-либо известно обстоятельствах исчезновения и местонахождении Дарьи Шопиной, сообщить по телефонам в городе Майкопе: (8772) 59-64-00, 59-65-11, 56-04-20, 8-918-421-60-22 или на 02 в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU