Под Волгоградом оштрафовали маслосыркомбинат за облезлые стены

СЕГОДНЯ 10:17 2019-05-29T11:53:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Вот так покупаешь в магазине молочную продукцию с уверенностью, что изготавливают ее с соблюдением всех санитарных норм, а оказывается, что делают ее в обшарпанном помещении, которое вряд ли обрабатывают как положено. Такую неприглядную картину, к слову, обнаружили специалисты регионального Роспотребнадзора на одном из молочных комбинатов Волгоградской области.

«На стенах на складе хранения готовой продукции имеются значительные дефекты, которые затрудняет проведение обработки с применением моющих и при необходимости дезинфицирующих средств. Кроме того, на комбинате не проводится контроль эффективности пастеризации молока на каждом пастеризаторе микробиологическим методом вне зависимости от качества готовой продукции», - отчитываются о проверке в областном ведомстве.

Предприятие за нарушения оштрафовали на 100 тысяч рублей. Но руководство комбината не согласилось с назначенным ему наказанием и попыталось оспорить этот штраф. Однако, Арбитражный суд Волгоградской области оставил решение в силе.

ИСТОЧНИК KP.RU