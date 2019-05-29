Центральный рынок Волгограда стал одним из лучших в России

СЕГОДНЯ 10:10 2019-05-29T10:10:32+03:00

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По итогам Всероссийского конкурса «Торговля России», организованного Минпромторгом России, волгоградский Центральный рынок стал одним из лучших розничных рынков страны. Торжественная церемония награждения пройдет в начале июня в Москве в рамках V Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Также среди победителей рынки в Абакане, Ростове-на-Дону, Пятигорска, Севастополя, Тулы и Екатеринбурга. Главными критериями, по которым отбирали претендентов, стали внешний вид рынка и его комфортность и оснащенность, количество торговых мест и ассортимент. Обращали внимание на наличие кондиционирования, вентиляции, отопления, а также льготных мест для дачников.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, с переходом рынка на новый формат количество посетителей выросло в разы. Способствовали этому и ремонт мясо-молочного и мясного корпуса, а также фасада со стороны улицы Советской и благоустройство внутреннего дворика, где сделали фуд-зону и сцену. В планах - модернизация котельной и открытие пристройки.

ИСТОЧНИК KP.RU