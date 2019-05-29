2019-05-29T10:10:32+03:00
Общество

Центральный рынок Волгограда стал одним из лучших в России

Подвели итоги Всероссийского конкурса «Торговля России»
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Рынок обновляется.Рынок обновляется.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

По итогам Всероссийского конкурса «Торговля России», организованного Минпромторгом России, волгоградский Центральный рынок стал одним из лучших розничных рынков страны. Торжественная церемония награждения пройдет в начале июня в Москве в рамках V Международного форума бизнеса и власти «Неделя российского ритейла». Также среди победителей рынки в Абакане, Ростове-на-Дону, Пятигорска, Севастополя, Тулы и Екатеринбурга. Главными критериями, по которым отбирали претендентов, стали внешний вид рынка и его комфортность и оснащенность, количество торговых мест и ассортимент. Обращали внимание на наличие кондиционирования, вентиляции, отопления, а также льготных мест для дачников.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, с переходом рынка на новый формат количество посетителей выросло в разы. Способствовали этому и ремонт мясо-молочного и мясного корпуса, а также фасада со стороны улицы Советской и благоустройство внутреннего дворика, где сделали фуд-зону и сцену. В планах - модернизация котельной и открытие пристройки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани два полицейских «опера» пытали электрошокером бизнесмена
В Волжском поймали еще двух телефонных мошенников
Волгоградцев просят помочь в розыске школьницы из Майкопа
Под Волгоградом оштрафовали маслосыркомбинат за облезлые стены
В Волжском водитель внедорожника сбил дачника и сбежал
Двух волгоградских депутатов, забывших отчитаться о доходах, лишили полномочий
В Урюпинске молодой водитель улетел в кювет на экскаваторе
Астраханские пограничники наказали экстремалов, собирающих металл на военном полигоне
В Красноармейском добавили рейсов теплоходам на Сарпинский
В Астрахани на пожаре погибли три человека
Волгоградцев, устроивших самосуд над наркоманами, отправили в колонию
В Волге ихтиологи поймали морскую рыбу - атлантического угря
Разыскивают гадалок, укравших у волгоградской бабушки 57 тысяч рублей
В Волгоградской области детей примут на лето 750 лагерей
В Астраханской области террорист планировал взорвать здание ФСБ
На трассе «Волгоград - Сальск» обновят 36 километров асфальта
На сборы с «Ротором» на просмотр поедет молодежь из дубля
В двухэтажке на юге Волгограда обрушился потолок
День защиты детей отметят на набережной Волгограда
Облил спиртным и подпалил: сожитель сжег волгоградке лицо
В ЖК "Долина" в Волгограде построят новую дорогу за 208 миллионов рублей
Напугала гадина: в центре Волгограда в машину заползла змея
Под Волгоградом принудительно закрыли два аварийных ФАПа
Под Волгоградом мужчина погиб, сорвавшись с крыши
Астраханские следователи выясняют причины крушения легкомоторного самолета
В Волгограде муж убил жену за лень и пьянство