2019-05-29T10:01:50+03:00
Происшествия

В Волжском водитель внедорожника сбил дачника и сбежал

Виновника нашли, его лишат водительских прав
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волжском водитель наехал своим внедорожником на 42-летнего мужчину и даже не оказал ему помощь, а просто уехал. Думал, не найдут? Нашли, и теперь накажут еще жестче.

А случилось это 28 мая у дома № 45 по улице Доковая в СНТ «Строитель». Мужчина на своем «Ситроен Кроссер» сдавал назад, выезжая со двора, и ка не заметил прохожего, не ясно. Но мужчина оказался под колесами, а водитель оставил за собой лишь пыль на дороге.

Виновника аварии объявили в розыск. Нашли довольно быстро. Им оказался 37-летний местный житель из Волжского.

- Теперь водителю, скрывшемуся с места ДТП, грозит лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток, - уточняют «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по региону. - По факту ДТП проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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