Двух волгоградских депутатов, забывших отчитаться о доходах, лишили полномочий

СЕГОДНЯ 09:52 2019-05-29T09:52:46+03:00

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Все депутаты обязаны были по закону до 30 апреля 2019-го отчитаться о доходах. Причем не только о своих, но и членов своих семей. Чтобы электорат видел, как живут народные избранники, которым они доверили власть. Но, как выяснилось, не все власть имущие в нашем регионе выполнили это требование, а значит, нарушили закон. Нарушение выявила прокуратура Ленинского района. В частности, два депутата городского поселения Ленинск Волгоградской области не опубликовали свои декларации за 2018-й год. За это они лишатся депутатских мандатов.

- В связи с этим прокуратурой района внесено представление председателю Совета депутатов городского поселения – город Ленинск с требованием о досрочном прекращении полномочий данных лиц, входящих в состав представительного органа, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На данный момент решение прекращении полномочий депутатов, не исполнивших требований антикоррупционного законодательства, уже принято.

ИСТОЧНИК KP.RU