2019-05-29T09:52:46+03:00
Общество

Двух волгоградских депутатов, забывших отчитаться о доходах, лишили полномочий

Народные избранники не сдали вовремя декларации
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Все депутаты обязаны были по закону до 30 апреля 2019-го отчитаться о доходах. Причем не только о своих, но и членов своих семей. Чтобы электорат видел, как живут народные избранники, которым они доверили власть. Но, как выяснилось, не все власть имущие в нашем регионе выполнили это требование, а значит, нарушили закон. Нарушение выявила прокуратура Ленинского района. В частности, два депутата городского поселения Ленинск Волгоградской области не опубликовали свои декларации за 2018-й год. За это они лишатся депутатских мандатов.

- В связи с этим прокуратурой района внесено представление председателю Совета депутатов городского поселения – город Ленинск с требованием о досрочном прекращении полномочий данных лиц, входящих в состав представительного органа, - сообщают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

На данный момент решение прекращении полномочий депутатов, не исполнивших требований антикоррупционного законодательства, уже принято.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Астрахани два полицейских «опера» пытали электрошокером бизнесмена
В Волжском поймали еще двух телефонных мошенников
Волгоградцев просят помочь в розыске школьницы из Майкопа
Под Волгоградом оштрафовали маслосыркомбинат за облезлые стены
Центральный рынок Волгограда стал одним из лучших в России
В Волжском водитель внедорожника сбил дачника и сбежал
В Урюпинске молодой водитель улетел в кювет на экскаваторе
Астраханские пограничники наказали экстремалов, собирающих металл на военном полигоне
В Красноармейском добавили рейсов теплоходам на Сарпинский
В Астрахани на пожаре погибли три человека
Волгоградцев, устроивших самосуд над наркоманами, отправили в колонию
В Волге ихтиологи поймали морскую рыбу - атлантического угря
Разыскивают гадалок, укравших у волгоградской бабушки 57 тысяч рублей
В Волгоградской области детей примут на лето 750 лагерей
В Астраханской области террорист планировал взорвать здание ФСБ
На трассе «Волгоград - Сальск» обновят 36 километров асфальта
На сборы с «Ротором» на просмотр поедет молодежь из дубля
В двухэтажке на юге Волгограда обрушился потолок
День защиты детей отметят на набережной Волгограда
Облил спиртным и подпалил: сожитель сжег волгоградке лицо
В ЖК "Долина" в Волгограде построят новую дорогу за 208 миллионов рублей
Напугала гадина: в центре Волгограда в машину заползла змея
Под Волгоградом принудительно закрыли два аварийных ФАПа
Под Волгоградом мужчина погиб, сорвавшись с крыши
Астраханские следователи выясняют причины крушения легкомоторного самолета
В Волгограде муж убил жену за лень и пьянство