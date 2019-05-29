2019-05-29T09:42:57+03:00
Происшествия

В Урюпинске молодой водитель улетел в кювет на экскаваторе

А на юге Волгограда пенсионер спровоцировал ДТП, в котором пострадали четыре человека
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Кировском районе водитель на "Ладе Приора" не пропустил иномарку и влетел в нее на полном ходу.В Кировском районе водитель на "Ладе Приора" не пропустил иномарку и влетел в нее на полном ходу.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Казалось бы, как можно завалить экскаватор? А вот 22-летнему жителю Урюпинска Волгоградской области это удалось. Случилось это нелепое ДТП 28 мая на автодороге, ведущей от станицы Михайловскаяв город Урюпинск. Молодой человек ехал за рулем экскаватора ЕК-14-30, и каким-то образом не справился с управлением и его махину снесло на правую обочину по ходу движения. Но даже там он не остановился. Экскаватор продолжил движение пока не улетел в кювет. А там на склоне перевернулся.

- В результате ДТП пострадали водитель и пассажир экскаватора. Их с различными травмами увезли в больницу, - сообщают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

А в Кировском районе Волгограда 64-летний водитель «Лады Приора» чуть не убил себя и трех своих пассажиров. Поворачивая с улицы 64-й Армии, он не уступил дорогу «Киа Спектра», за рулем которой находился еще один пенсионер 71 года, и врезался в иномарку.

- В больницу с травмами госпитализировали самого виновника ДТП, а также его пассажиров - 60-летнюю и 53-летнюю женщины, а также 57-летнего мужчину, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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