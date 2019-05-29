Астраханские пограничники наказали экстремалов, собирающих металл на военном полигоне

СЕГОДНЯ 09:23 2019-05-29T09:23:01+03:00

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В Астраханской области есть огромный военный полигон Ашулук. Испытаний там проходит много. Вот и повадились туда жители Хабарлинского района за металлом. Они решили собирать на полигоне остатки боеприпасов. Цветной металл они планировали впоследствии сдать в пункты сбора.

Поймали этих экстремалов, гуляющих по полигону, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области.

- Всоответствии с правилами пограничного режима нахождение в пограничной зоне предусматривает наличие оригинала паспорта. Исключением является пребывание отдыхающих на воде - в этом случае допускается ксерокопия документа. На пребывание в пятикилометровой полосе местности вдоль границы требуется пропуск и при необходимости разрешение на ведение хозяйственной деятельности, - напоминают астраханские пограничники.

За нарушение этих правил задержанных любителей металла и оштрафовали на 5700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU