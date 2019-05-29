2019-05-29T09:11:34+03:00
Общество

В Красноармейском добавили рейсов теплоходам на Сарпинский

С 1 июня 2019 года кораблики будут в три раза чаще ходить по маршруту «Красноармейск - Вязовая Грива» в Волгограде
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Кораблики будут ходить чаще.Кораблики будут ходить чаще.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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С приходом лета у жителей Красноармейского района Волгограда будет больгше возможностей переправиться на остров Сарпинский, где расположены дачи, популярное место отдыха и пляж. С 1 июня 2019 года речные трамвайчики до пристани «Вязовая Грива» будут ходить в три раза чаще и делать уже не 42 рейса в неделю, а 140. Каждый день теплоходы будут отправляться от пристани по десять раз в каждую сторону.

Как пояснили «КП-Волгоград» в мэрии, с началом лета пассажиропоток на этом направлении традиционно растет. На корабликах дачники переправляются на свои участки, многие жители района едут купаться и загорать на пляж. Поэтому и посчитали, что такое количество рейсов будет оптимальным.

От пристани «Красноармейск» теплоходы будут отходить в 6.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 и в 18.00, от «Вязовой Гривы» - в 6.20, 8.20, 10.20, 11.20, 12.20, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 и в 18.20.

Едем на дачу на речном трамвайчике: полное расписание теплоходов из Волгограда 2019

Это далеко не первые дополнительные рейсы на популярных речных маршрутах Волгограда. По итогам 2018 года пассажиропоток вырос на 40% относительно предыдущего года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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