2019-05-29T08:02:58+03:00
Происшествия

В Астрахани на пожаре погибли три человека

В помещении замкнуло проводку
Екатерина МАЛИНИНА
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На пожаре выжил только один мужчина.На пожаре выжил только один мужчина.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Компания из двух мужчин и двух женщин весело проводила время в одном из домов по улице Ульянова в Астрахани. После обильного возлияния все заснули крепким алкогольным сном. Поэтому, когда по комнатам пошел запах дыма, никто этого не почувствовал. Постепенно огонь распространился по всем помещениям. Только один из спящих очнулся, когда он стал задыхаться и огонь начал обжигать тело. Он с трудом выбрался на улицу. Там уже соседи пытались своими силами потушить пламя. Подъехали пожарные и достаточно быстро справились со стихией. Была высока вероятность, что от одного дома огонь перекинется на соседние, тогда могла выгореть вся улица. Но спасатели вмешались вовремя.

На пожаре погибли две женщины и мужчина. Еще один астраханец попал в больницу с серьезными ожогами. Предварительная причина ЧП – замыкание проводки, которая в доме не менялась несколько десятков лет.

Как сообщили СУ СК по Астраханской области, сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Кстати, ровно месяц назад подобный пожар унес жизни двух мужчин и женщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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