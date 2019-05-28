2019-05-28T22:48:39+03:00
Происшествия

Волгоградцев, устроивших самосуд над наркоманами, отправили в колонию

Трое парней одного прохожего забили до смерти, второго - до больницы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде суд вынес жесткий вердикт молодым парням, которые устроили самосуд над наркоманами. Им дали 21 год и 6 месяцев колони на троих. А все из-за того, что парни не рассчитали свои силы и убили одного волгоградца, а второму нанесли увечья.

Случилось это в октябре 2017-го. Три друга - Владимир Венедиктов, Алексей Минаков и Елена Есикова - гуляли по городу изрядно выпившими. Как вдруг им на глаза попались два молодых человека, которые что-то упорно искали вдоль забора. Троица решила, что парни ищут «закладки» с наркотиками. «Испытывая к ним личную неприязнь, вступили с ними в словесный конфликт», - сказано в сообщении Волгоградского областного суда.

Завязалась драка. Нетрезвые парни оказались сильнее, они повалили соперников на землю, и стали бить кулаками и ногами по голове и телу.

- Один из потерпевших скончался от полученных травм прямо на месте. Второго увезли в больницу с тяжелыми травмами, - рассказывают «КП-Волгоград» в суде.

Суд признал их виновными в «умышленнои причинении тяжкого вреда здоровью, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Венедиктову дали 7 лет колонии строгого режима, Минакову - 7,5 лет «строгача», Есиковой - 7 лет колонии общего режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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