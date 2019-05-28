2019-05-28T22:34:47+03:00
Общество

В Волге ихтиологи поймали морскую рыбу - атлантического угря

Удивительная рыбешка попалась на удочку у астраханских берегов
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На днях сотрудники Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ» поймали в Волге удивительную рыбу - европейского угря. Удивительную даже не в том плане, что эта рыбка обладает чудесными гастрономическими качествами, которые ценили еще древние римляне, а в том, что водится вообще-то она исключительно в Атлантическом океане (в России преимущественно в бассейне Балтийского моря). Как же она попала в Волгу?

Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ».

Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ».

- Угорь стал появляться в низовьях Волги, когда построили каналы, соединяющие реку с Балтийским, Азовскоим и Черноыми морями (Волго-Балт, Волго-Дон). Вероятнее всего, начиная катадромную миграцию, европейский угорь, двигаясь вниз по Волге, попадает в Каспийское море и не может найти подходящих условий для воспроизводства, - поясняют специалисты КаспНИРХ.

За год случаются до трех случаев его поимки. Вот, в этом году повезло ихтиологам поймать такое «чудо» на тоневом участке «10-я Огневка» Главного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Волгоградцев, устроивших самосуд над наркоманами, отправили в колонию
Разыскивают гадалок, укравших у волгоградской бабушки 57 тысяч рублей
В Волгоградской области детей примут на лето 750 лагерей
В Астраханской области террорист планировал взорвать здание ФСБ
На трассе «Волгоград - Сальск» обновят 36 километров асфальта
На сборы с «Ротором» на просмотр поедет молодежь из дубля
В двухэтажке на юге Волгограда обрушился потолок
День защиты детей отметят на набережной Волгограда
Облил спиртным и подпалил: сожитель сжег волгоградке лицо
В ЖК "Долина" в Волгограде построят новую дорогу за 208 миллионов рублей
Напугала гадина: в центре Волгограда в машину заползла змея
Под Волгоградом принудительно закрыли два аварийных ФАПа
Под Волгоградом мужчина погиб, сорвавшись с крыши
Астраханские следователи выясняют причины крушения легкомоторного самолета
В Волгограде муж убил жену за лень и пьянство