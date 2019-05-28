В Волге ихтиологи поймали морскую рыбу - атлантического угря

28 Май 22:34 2019-05-28T22:34:47+03:00

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На днях сотрудники Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ» поймали в Волге удивительную рыбу - европейского угря. Удивительную даже не в том плане, что эта рыбка обладает чудесными гастрономическими качествами, которые ценили еще древние римляне, а в том, что водится вообще-то она исключительно в Атлантическом океане (в России преимущественно в бассейне Балтийского моря). Как же она попала в Волгу?

Фото Волжско-Каспийского филиала «КаспНИРХ».

- Угорь стал появляться в низовьях Волги, когда построили каналы, соединяющие реку с Балтийским, Азовскоим и Черноыми морями (Волго-Балт, Волго-Дон). Вероятнее всего, начиная катадромную миграцию, европейский угорь, двигаясь вниз по Волге, попадает в Каспийское море и не может найти подходящих условий для воспроизводства, - поясняют специалисты КаспНИРХ.

За год случаются до трех случаев его поимки. Вот, в этом году повезло ихтиологам поймать такое «чудо» на тоневом участке «10-я Огневка» Главного банка.

ИСТОЧНИК KP.RU