Разыскивают гадалок, укравших у волгоградской бабушки 57 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 20:15 2019-05-28T20:15:03+03:00

Присмотритесь, если вы знаете этих женщин, сообщите в полицию! Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Как же уберечь наших старушек от мошенников, когда они наивные верят гадалкам. На днях 79-летняя бабушка - жительница Центрального района Волгограда отдала аферисткам все свои сбережения - 57-тысяч рублей. А в придачу еще и все свои золотые украшения.

Мошенницы подошли к старушке на улице и заявили, что на нее кто-то навел порчу. И, конечно же, пообещали все исправить, но для специального обряда с деньгами и золотом пенсионерки. И поверила им бабушка, и отдала драгоценности и деньги. Говорит, обещали после обряда все вернуть. Но не дождавшись пошла с заявлением в полицию.

Приметы мошенниц:

одна - женщина на вид 40-45 лет, плотного телосложения, рост 173-175, волос до плеч, черный, глаза темные. Назвалась Валентина. Была одета в черную кофту, черные брюки, туфли с открытым носом. На правой руке обручальное кольцо. При себе имела женскую сумку темного цвета.

вторая - женщина 50-55 лет, среднего телосложения, рост 167, на голове была пестрая косынка, узлом завязана на затылке, глаза темные. Представляется «Ольга Дмитриевна». Была одета в цветные брюки и кофту. При себе имела светлую женскую сумку.

Полиция ищет преступниц. Но еще раз обращается к волгоградцам: Будьте бдительны! Не вступайте в беседы с неизвестными, не передавайте им свои сбережения, не впускайте в свои дома незнакомцев!

ИСТОЧНИК KP.RU