В Волгоградской области детей примут на лето 750 лагерей

СЕГОДНЯ 20:01 2019-05-28T20:01:12+03:00

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Как хорошо, что развивается сеть пришкольных и загородных детских лагерей и у родителей снимается проблема - куда деть ребенка на лето. В этом году для волгоградских ребят двери распахнут на летние каникулы 750 лагерей. В них смогут отдохнуть более 140 тысяч школьников.

Первые 450 ребят сегодня уже отправились в оздоровительный центр «Орленок». Детвору в рамках профильной смены «Семь цветов Отечества» ждут мастер-классы по робототехнике, 3Д-моделированию, конструированию, уроки краеведения и прикладного творчества, и, конечно же, активные занятия спортом. С 31 мая начинается первая смена в лагере «Зеленая волна» — здесь параллельно пройдут две программы для 240 человек.

- Помимо лагерей Волгоградской области, наши школьники смогут отдохнуть в черноморском лагере «Старт». В июне на морское побережье отправятся 193 школьника - члены движения «Юнармия», победители военно-патриотических соревнований. В общей сложности здесь отдохнут более 700 волгоградских ребят, - сообщают в областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU