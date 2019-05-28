В Астраханской области террорист планировал взорвать здание ФСБ

СЕГОДНЯ 19:28 2019-05-28T19:30:47+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники астраханского следственного управления вместе с коллегами из регионального УФСБ предотвратили в области теракт. Об этом руководитель областного СУ СК генерал-лейтенант юстиции Ибрагим Могушков рассказал на встрече губернатору Астраханской области Сергею Морозову. Правда, подробности спецоперации не разглашаются. Из собственных источников «КП-Волгоград» узнал, что теракт готовил местный житель из города Хабарли Астраханской области. Он планировал взорвать здание местного отделения УФСБ России в том же городке. Что подвигло его на такое, не уточняют. Известно лишь, что произошло все это еще в апреле. Мужчина уже давно находится под стражей. Сейчас он сидит в СИЗО.

Напомним, что на днях в Астраханской области разоблачили еще одну группу экстремистов. Четверо молодых людей (астраханцы и житель Краснодарского края), двоим из которых нет и 18 лет, сформировали группу по аналогии «Четвёртого рейха». Они поклонялись фашизму. У преступников изъяли тактическое оружие и взрывчатку. Сейчас устанавливают пособников и участников экстремистского сообщества.

ИСТОЧНИК KP.RU