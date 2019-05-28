На сборы с «Ротором» на просмотр поедет молодежь из дубля

СЕГОДНЯ 18:45 2019-05-28T18:45:13+03:00

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Итоги сезона Олимп-Первенство ФНЛ 2018/2019 уже подведены, и пора строить планы на будущее. По словам старшего тренера волгоградского «Ротора» Павла Могилевского, состав сине-голубых в межсезонье особо менять не будут.

- «Ротор» сохранит всех игроков, постоянно выходивших в составе весной. С большинством ребят клуб уже заключил контракты: Пискунов, Байрыев, Васильев, Попов, Самсонов, Лобкарёв, Султонов, Саная, Муллин, Николаев, Коротаев, Лобанцев, Фатуллаев, Янушковский, Шарипов. Еще ряд футболистов продлят соглашение в ближайшее время. Есть уже и первый новичок: контракт подписали с воспитанником волгоградского футбола, полузащитником - Олегом Алейником.

- Хотим, чтобы наши усиления были максимально качественными, - говорит Могилевский. - Планируем усилить несколько позиций, чем сейчас активно и занимаемся. Мы возьмём на сборы несколько игроков из дубля. Знаю какое желание у ребят проявить себя, и как подобный опыт способствует росту молодого игрока. Поправка в регламент ФНЛ в следующем сезоне обязывает клубы выпускать на поле минимум одного молодого футболиста в возрасте до 21 года, это серьезный стимул для дублёров. Они должны понимать, что при должном отношении к делу - шанс проявить себя получит каждый.

ИСТОЧНИК KP.RU