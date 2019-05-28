2019-05-28T16:08:11+03:00
Досуг

День защиты детей отметят на набережной Волгограда

31 мая, 1 и 2 июня 2019 года в Волгограде пройдут фестивали и праздники на Центральной набережной [программа]
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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На набережной три дня будет праздник.На набережной три дня будет праздник.Фото: Евгения ГУСЕВА
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На этой неделе Центральная набережная Волгограда превратится в территорию детства. Три дня - 31 мая, 1 и 2 июня 2019 года здесь будут отмечать День защиты детей. В программе мероприятий - вкусный День молока с веселыми играми и бесплатным мороженым, фестиваль молодежных субкультур и семейный праздник. Горожан ждут мастер-классы, квесты и игры, в том числе для самых маленьких.

31 мая в Волгограде пройдет фестиваль молодежных субкультур «Статус - «СВОЙ!». С 17 до 20 часов на верхней террасе рэперы и битбоксеры сразятся в номинации «Короли улиц», покажут свои таланты и исполнители оригинального жанра, танцоры и музыканты от 14 до 30 лет. А еще в день отказа от курения молодежи предложат сделать фото с тематическими хэштегами «#Бросай курить» и «#курить НЕ модно».

1 июня в Волгограде отметят День молока. С 15 до 19 часов у фонтана «Искусство» горожан ждут концерт, детские игровые площадки и тонны молочных угощений. Также 1 июня с 16 до 20 часов концерт и интерактивные площадки в программе праздника на площади у музея «Россия - моя История». Здесь можно будет сделать фото с классными мотоциклами, дружинниками средневековья, в бронежилете и с оружием, а также научиться плести косички и наносить театральный грим. Детворе предложат поиграть в лазертаг и в игровой форме расскажут о правилах дорожного движения.

2 июня с 14 до 18 часов на Центральной набережной Волгограда развернется большой парк семейных развлечений. Каждый сможет представить себя хоккеистом, ученым, художником, режиссером, поиграть с клоунами и попрыгать на батуте, съесть бесплатное мороженое, научиться рисовать песком, делать бумажных кукол или картины из пластилина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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