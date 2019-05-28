2019-05-28T16:04:35+03:00
Происшествия

Облил спиртным и подпалил: сожитель сжег волгоградке лицо

Пьяная драма разыгралась в Камышине
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Каких только глупостей не совершают люди в пьяном угаре. Вот, в Камышине 32-летний мужчина чуть не сжег свою возлюбленную. Теперь женщина в больнице со сгоревшим лицом, а мужчине грозит пять лет колонии.

А началось все во время застолья 6 марта. Гражданские супруги, как обычно, выпивали. Слово за слово, и пьянка переросла в ссору. Мужчина, рассерженный тем, что жена отстаивает свою точку зрения, вылил остатки спиртного из бутылки ей на голову и поднес горящую зажигалку. Огонь вспыхнул мгновенно. Женщина получила сильнейшие ожоги головы и лица, но сумела добраться до больницы. Ее в срочном порядке госпитализировали. А мужчина, тем временем, скрылся.

Правда, искали его правоохранители недолго. Когда нашли, он даже не стал отрицать свою вину. Оправдывался, мол, совершил такое, потому что находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

- На данный момент дознаватели уже завершили расследование уголовного дела. Камышанину предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». И грозит ему до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело передали в суд, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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