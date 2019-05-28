2019-05-28T15:55:02+03:00
Общество

В ЖК "Долина" в Волгограде построят новую дорогу за 208 миллионов рублей

Контракт на строительство выиграл дорожный МУП Советского района
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Новая дорога, которая пройдет по улице Курсекова и соединит улицы Джамбулы Джабаева и Грибанова. Фото администрации ВО.Новая дорога, которая пройдет по улице Курсекова и соединит улицы Джамбулы Джабаева и Грибанова. Фото администрации ВО.
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Новой дороге в ЖК «Долина» быть. Торги прошли, контракт подписан. Строить магистраль будет МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района Волгограда. Стоимость контракта - 208,6 миллиона рублей. Срок сдачи - 2 декабря 2019-го.

Это будет совершенно новая дорога, которая пройдет по улице Курсекова и соединит улицы Джамбулы Джабаева и Грибанова.

Как уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете строительства, дорога протяженностью около 900 метров рассчитана на две полосы движения шириной три метра каждая.

- Кроме того, проектом предусмотрены тротуары, велодорожки, парковочные карманы, системы ливневой канализации и освещения, - дополняют в облстрое.

Эта дорога будет финансироваться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Напомним, за три года в ЖК «Долина» построено 57 многоквартирных домов разной этажности, а также два детских сада, школа на 1000 мест «Долина знаний», медицинский центр и торговая площадь. Микрорайон активно развивается: в 2016-2018 годах здесь уже построены четыре дороги с государственной поддержкой, это будет пятая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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