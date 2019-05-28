В ЖК "Долина" в Волгограде построят новую дорогу за 208 миллионов рублей
Новой дороге в ЖК «Долина» быть. Торги прошли, контракт подписан. Строить магистраль будет МУП дорожно-строительных и эксплуатационных работ Советского района Волгограда. Стоимость контракта - 208,6 миллиона рублей. Срок сдачи - 2 декабря 2019-го.
Это будет совершенно новая дорога, которая пройдет по улице Курсекова и соединит улицы Джамбулы Джабаева и Грибанова.
Как уточняют «КП-Волгоград» в региональном комитете строительства, дорога протяженностью около 900 метров рассчитана на две полосы движения шириной три метра каждая.
- Кроме того, проектом предусмотрены тротуары, велодорожки, парковочные карманы, системы ливневой канализации и освещения, - дополняют в облстрое.
Эта дорога будет финансироваться в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».
Напомним, за три года в ЖК «Долина» построено 57 многоквартирных домов разной этажности, а также два детских сада, школа на 1000 мест «Долина знаний», медицинский центр и торговая площадь. Микрорайон активно развивается: в 2016-2018 годах здесь уже построены четыре дороги с государственной поддержкой, это будет пятая.
ИСТОЧНИК KP.RU