2019-05-28T15:14:14+03:00
Происшествия

Напугала гадина: в центре Волгограда в машину заползла змея

Пришлось водителю звать на помощь спасателей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото: из архивов службы спасения Волгограда.Фото: из архивов службы спасения Волгограда.
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Волгоградские водители часто сталкиваются с непрошенными «пассажирами». Но обычно речь идет о воришках. А этот волгоградец открыв дверь увидел… змею. Нет, не подколодную, не тещу и не супругу, как могут подумать некоторые юмористы. А живую обычную змею, метра полтора длиной. И случилось это не где-то в степи, а в центре Волгограда - на улице Скосырева.

Мужчина припарковал авто как обычно во дворе, а вернувшись застал такой «сюрприз». Перепуганный автовладелец захлопнул дверь в машину быстрее, чем успел подумать о том, как гадина там очутилась. Отдышавшись, позвонил спасателям.

- Сообщение на пульт диспетчеру поступило примерно в 15.54 27 мая. На место оперативно прибыли специалисты, которые извлекли змею из машины и вывезли в естественную среду обитания, - рассказали «КП-Волгоград» в городской службе спасения.

Фото: из архивов службы спасения

Фото: из архивов службы спасения

Вероятнее всего, змея заползла в машину к волгоградцу накануне, когда он отдыхал на природе за городом. А обнаружилась только по приезду.

Кстати, на следующий день - 28 мая - спасателям пришлось еще раз выезжать на отлов змеи. На этот раз позвонили жители дома по улице Ивановского, 6, расположенного в Советском районе Волгограда. Жильцы обнаружили гадину в подъезде. Правда, к моменту приезда спасателей она, видимо, уползла домой сама.

- Змеи по результатам осмотра не обнаружено, - уточняют в службе спасения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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